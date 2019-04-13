تفاعل "واسع" مع موقف عفوي للوليد بن طلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عفوي للأمير الوليد بن طلال وهو يمازح إحدى حفيداته.

ويظهر الوليد في مقطع الفيديو وهو يجر حفيدته على الأرض فيما تقوم شقيقتها بالصراخ، ويقابلها الوليد بالضحك.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أشاد مستخدمو توتير بتعامل الوليد مع حفيدته.

ويسمع من الفيديو صوت والدتهم وهي تطلب منهم الخلود للنوم قائلة: "يلا ناموا".

وعلق أحد المغردين: "الوليد بن طلال يمزح مع حفيده، ونعم الجد فله والله".

الوليد بن طلال يمزح مع حفيده

ونعم الجد فله والله pic.twitter.com/eE1bXF6XHg — سيدة من تميم🇸🇦🇸🇦🇸🇦 الرياض (@umsaramajd) April 12, 2019

بينما قال مغرد أخر: "حركة طريفة مع بناته، الوليد؛ الانسان؛ القلب الطيب، صاحب القلب النظيف؛ الكل الله بعمرك: ابو طلال".

امين والمسلمين ؛ ااجمع ؛ حركه طريفه مع بناته الوليد؛ الانسان؛ القلب الطيب، صاحب القلب النظيف؛ الكل الله بعمرك: اباطلال ورحمت الله على طلال بن عبدالعزيز والمسلمين تحمع🤗🤗👆👆 pic.twitter.com/cW5gV985HE — @dheem_41 (@fjjj415) April 12, 2019

وقال ثالث: "الوليد بن طلال أبو خالد الله يحفظه ومداعبات جدا رااااائعةتدل على الألفة والمحبة والتواضع".

#ثوينيات@Alwaleed_Talal

الوليد بن طلال ابوخالد الله يحفظه ومداعبات جداً رااااائعة

تدل على الألفة والمحبة والتواضع.. بعض الناسرلادخل بيته تلقاه مكشر اويصارخ..

ماقول الا

اطال الله عمرك يابوخالد على عمل صالح.. pic.twitter.com/9bCwC6V0kE — ثويني ناصر الثويني (@AboNaser3037) April 12, 2019

​الوليد بن طلال وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم.

في العام 2004، أدرجت مجلة فوربس الوليد رابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر بـ21 مليار دولار.

وكان الوليد من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حملة الملكة لمكافحة الفساد.