"واتسآب" على موعد مع تحديث هو الأول من نوعه في تاريخ التطبيق

التحديث الجديد سيمكن المستخدمين من مشاركة "حالة المستخدم" (ستاتوس) في تطبيق "واتسآب" عبر حساباتهم بموقع "فيسبوك"، بحسب موقع WAbetainfo المختص في أخبار التقنية.
وقال الموقع إن التطبيق سيسمح بنشر حالة المستخدم عبر فيسبوك، على غرار ميزة "قصص فيسبوك" (فيسبوك ستوري)، مضيفا إنه سينشر لاحقا صور للتحديث الجديد الذي لم يطرح بعد.
FAST NEWS: WhatsApp is going to allow the user to post status updates.. on Facebook, as story!— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 9, 2019
Screenshots and the feature will be available in future..
وقالت تقارير إعلامية أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن الصفحة الرئيسية الخاصة بالمستخدم ستبدو ممتلئة بمحتوى غير ذي صلة، يشاع أن الشبكة الاجتماعية ستتأكد من أن مشاركات "واتسآب" ستظهر فقط إذا كنت ترغب في رؤيتها.
وسيتم وضع "الحالة" التي تمت مشاركتها من "واتسآب" في مكان "القصص" في"فيسبوك" ليعمل تماما مثل قصص "إنستاغرام"، ويسمح للمستخدم بمشاركة مجموعات من الصور أو مقاطع الفيديو.
وكانت "فيسبوك" أعلنت مؤخرا أنها تخطط لدمج منصاتها الثلاث الأكثر شعبية وهي "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستاغرام" على مدار الأشهر المقبلة.
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