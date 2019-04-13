"واتسآب" على موعد مع تحديث هو الأول من نوعه في تاريخ التطبيق

يعتزم تطبيق المراسلة الفورية الأول عالميا طرح تحديث جديد يعد الأول من نوعه في تاريخ التطبيق.

التحديث الجديد سيمكن المستخدمين من مشاركة "حالة المستخدم" (ستاتوس) في تطبيق "واتسآب" عبر حساباتهم بموقع "فيسبوك"، بحسب موقع WAbetainfo المختص في أخبار التقنية.

وقال الموقع إن التطبيق سيسمح بنشر حالة المستخدم عبر فيسبوك، على غرار ميزة "قصص فيسبوك" (فيسبوك ستوري)، مضيفا إنه سينشر لاحقا صور للتحديث الجديد الذي لم يطرح بعد.

FAST NEWS: WhatsApp is going to allow the user to post status updates.. on Facebook, as story!

Screenshots and the feature will be available in future.. — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 9, 2019

وقالت تقارير إعلامية أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن الصفحة الرئيسية الخاصة بالمستخدم ستبدو ممتلئة بمحتوى غير ذي صلة، يشاع أن الشبكة الاجتماعية ستتأكد من أن مشاركات "واتسآب" ستظهر فقط إذا كنت ترغب في رؤيتها.

وسيتم وضع "الحالة" التي تمت مشاركتها من "واتسآب" في مكان "القصص" في"فيسبوك" ليعمل تماما مثل قصص "إنستاغرام"، ويسمح للمستخدم بمشاركة مجموعات من الصور أو مقاطع الفيديو.

وكانت "فيسبوك" أعلنت مؤخرا أنها تخطط لدمج منصاتها الثلاث الأكثر شعبية وهي "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستاغرام" على مدار الأشهر المقبلة.