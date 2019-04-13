"حقنا حقنا حقنا"... سودانيون يقتحمون منزل وزير الطاقة في حكومة البشير (فيديو)

ويظهر في الفيديو المتداول، اقتحام عشرات المواطنين منزل الوزير السوداني، في مشهد عفوي نشره ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء ذلك في أثناء المظاهرات العارمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم احتفالا بسقوط الرئيس السوداني عمر البشير.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس 11 أبريل/ نيسان، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.