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11:24 14 أبريل/ نيسان 2019
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    سمية الخشاب

    سمية الخشاب تتحدث عن تكريمها في السعودية... وتكشف حقيقة "ختم الرسول" (فيديو)

    © AFP 2019 / SAMEH SHERIF
    مجتمع
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    علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على تكريمها بالسعودية من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين وحالة جدل التي صاحبت إهدائها ختم الرسول.

    وقالت الفنانة المصرية خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "السعودية واجهة العرب والمسلمين، ولها مكانة خاصة لدى الجميع، والتكريم عبارة عن مجسم لختم الرسول".

    وأضافت أن "الدرع مجسم على شكل ختم النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس فهموا أن المجسم هو القطعة الحقيقية لختم الرسول وهذا غير صحيح"، لافتة إلى أنه "للتبرك والتقرب من رسالة النور والحب الذي نزل بها الرسول صلى الله عليه وسلم".

    ​وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نُشرت تقارير عن تكريم الممثلة المصرية بدرع عليه خاتم النبي محمد، وهو ما أثار حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.

    وفي وقت سابق، قالت أنها "لست منزعجة من انتقادات تكريمي في السعودية، لوجود انقسام إزاء مرحلة الانفتاح هناك بين مؤيدين ومعارضين، ومع ذلك حظيت باستقبال هائل من جمهوري، ونال كليب "بتستقوي" الذي عُرض في الملتقى تصفيقا حادا من الحضور، وشعرت حينها وكأني أطير فوق الأرض من فرط حالة الحب والترحاب بي".

    وأصدرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، أمس الأحد، بيانا توضيحيا، أكدت فيه على أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق.

    وأكدت اللجنة على أن "مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, مصر
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