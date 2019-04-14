الاعتداء "بعنف" على طالبة مسلمة في مدرسة أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع مصور تم تصويره في مدرسة ثانوية بولاية نيو جيرسي الأمريكية، تعرض طالبة مسلمة محجبة للاعتداء بالضرب قامت به طالبة أخرى في قاعة الطعام المخصصة في المدرسة.

أوضحت تقارير إعلامية بأن الطالبة المعتدية هاجمت بعنف زميلتها المحجبة وقامت بضربها، فأسقطتها أرضا وقامت بالبصق عليها وحاولت نزع حجابها.وانهالت عليها بالعبارات المعادية للإسلام.

A Muslim girl was viciously assaulted at a high school in New Jersey.



Her hijab was ripped off. She was spat upon. She was beaten. She was vilified with anti-Muslim slurs.



Later, she was suspended from school for retaliating against her attacker. pic.twitter.com/Di94gl7b9d — CJ Werleman (@cjwerleman) ١٣ أبريل ٢٠١٩

من جهته أعلن مدير المدرسة في اجتماع ضم أولياء أمور الطلاب عن أسفه، مقدما اعتذاره إلى الفئة المسلمة في البلاد.

ووصف المدير الواقعة بأنها تعد "جريمة كراهية"، وقررت الإدارة عدم التسامح مع مثل هذه الجرائم، لتقرر إبعاد الطالبتين والفتاة التي صورت المقطع، مؤقتا عن المدرسة.