الاعتداء "بعنف" على طالبة مسلمة في مدرسة أمريكية (فيديو)

أوضحت تقارير إعلامية بأن الطالبة المعتدية هاجمت بعنف زميلتها المحجبة وقامت بضربها، فأسقطتها أرضا وقامت بالبصق عليها وحاولت نزع حجابها.وانهالت عليها بالعبارات المعادية للإسلام.
A Muslim girl was viciously assaulted at a high school in New Jersey.— CJ Werleman (@cjwerleman) ١٣ أبريل ٢٠١٩
Her hijab was ripped off. She was spat upon. She was beaten. She was vilified with anti-Muslim slurs.
Later, she was suspended from school for retaliating against her attacker. pic.twitter.com/Di94gl7b9d
من جهته أعلن مدير المدرسة في اجتماع ضم أولياء أمور الطلاب عن أسفه، مقدما اعتذاره إلى الفئة المسلمة في البلاد.
ووصف المدير الواقعة بأنها تعد "جريمة كراهية"، وقررت الإدارة عدم التسامح مع مثل هذه الجرائم، لتقرر إبعاد الطالبتين والفتاة التي صورت المقطع، مؤقتا عن المدرسة.
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