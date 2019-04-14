تسجيل
19:05 14 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    أخميم

    أخميم... مدينة النسيج العالمية في صعيد مصر تئن من عجز التسويق

    © Sputnik . SALMA KHATTAB
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    على بعد عدة كيلو مترات من مركز مدينة سوهاج في صعيد مصر، تقع مدينة أخميم، إحدى أشهر المدن المصرية التي تحظى بصيت ذائع في صناعة المنسوجات اليدوية، منذ عهد الفراعنة وحتى يومنا هذا.

    أخميم —سبوتنيك. وتضم مدينة أخميم بداخلها حيا كاملا بٌني خصيصا لصناعة المنسوجات اليدوية، يعاني صانعوها اليوم من أزمة في تسويق منتجاتهم.

    وتذكر بعض الكتابات القديمة أن ملابس ملوك الفراعنة وكبار الكهنة كانت تصنع في أخميم، ومنذ نحو 30 عاما، شيدت الحكومة المصرية أكثر من 150 منزلا يشكلون حي الكوثر، الذي بٌنيت البيوت فيه خصيصا بطريقة معينة تلائم أنوال النسيج داخل باحة المنزل، أسر تعمل معا ونساء ورجال يدا بيد، وعائلات تتوارث الصناعة "جيل بعد جيل".

    أخميم
    © Sputnik . SALMA KHATTAB
    أخميم

    في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، يقول شيخ النساجين في حي الكوثر، عبد الصبور هريدي:"هذه المهنة ورثتها من أبي، وأبي ورثها من أبيه، هذه مهنتنا، لا نستطيع الاستغناء عنها، وليس لدينا أي مهنة غيرها، ننتج جميع المنتجات اليدوية من القطن الخام الصافي، لا يوجد بها ألياف، بداية من الكوفرتة والستائر والمفارش وغيرها، ولأن بعض بضاعتنا تذهب للتصدير أحيانا، يكون لدينا شروط معينة للجودة يجب أن نلتزم بها".

    ويضيف هريدي "الآن نشعر أن هذه القرية تختنق، نريد تطوير المهنة، ولدينا أفكار، ونريد توريث هذه المهنة للأجيال الجديدة، لكننا الآن أصبحنا على وشك أن ننسى صناعتنا بسبب قلة التسويق".

    ويواصل موضحا "منذ بدء عمل القرية، في عام 1993، جاءت بعض الجمعيات والأشخاص الذين لديهم نفوذا واحتكروا الصناعة، بعض أصحاب هذه الجمعية يبتزون الصناع، إما أن يشتروا بضاعتهم بثمن رخيص وبخس، أو يمنعوهم من المشاركة في المعارض، وتسويق منتجاتهم".

    نساج آخر، يدعى بخيت كامل، ويعمل في صناعة المنسوجات منذ نحو 50 عاما، قال لـ"سبوتنيك" "نعاني الآن من قلة العمل، ما نكسبه لا يكفي منازلنا، ونواجه صعوبات في التسويق"، ويواصل "هذه القرية مشهورة لكن ليس لديها عَدل [حظ]، ما نطلبه أن تساعدنا الحكومة على المشاركة في المعارض لتسويق منتجاتنا".

    صناعة النسيج من داخل منازل حي الكوثر، كانت أيضا وسيلة لبعض نساء القرية لكسب العيش، أو مساعدة الأزواج، فتقول منى محمود، التي بدأت العمل في صناعة النسيج منذ نحو 8 أعوام "كنت ربة منزل وحين اضطررت للعمل تعلمت صناعة النسيج".

    أخميم
    © Sputnik . SALMA KHATTAB
    أخميم

    وتواصل محمود "الآن لا نستطيع بيع منتجاتنا، فلا يوجد معارض، وما ننتجه لا نستطيع بيعه، هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي نعمل بها".

    أما هبة خليفة التي بدأت العمل في صناعة النسيج منذ نحو 3 سنوات، فتقول إن "زوجها هو من علمها هذه الصناعة لمساعدته، لكن المشكلة التي يواجهونها حاليا هي عجز التسويق، وارتفاع أسعار الخامات، بل تضاعف أسعارها".

    وتوضح "في السابق كنت اشتري كيلو خيط النسيج بعشرين جنيها [أكثر بقليل من دولار واحد]، الآن ارتفع السعر ليصل إلى 45 جنيها [2.5 دولار]"، متابعة "تتراكم المنسوجات التي نصنعها، ولا نتمكن من تسويقها".

    عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات اليدوية في محافظة سوهاج، خالد الدقيشي قال لوكالة "سبوتنيك" إن "حل هذه المشكلة يجب أن يكون تحت إطار قانوني ومؤسسي، كأن تدعم وزارة مثل التضامن، جهة معينة تكون هي المسؤولة عن التسويق، حتى لا يتعطل الصناع عن عملهم وينشغلوا بالتسويق".

    ويضيف الدقيشي "الصانع مثلا ينتج ملاية واحدة في اليوم، إذا ذهب هو بنفسه إلى المعرض، سيتعطل عن صناعته، من المفترض أن ينتهي دوره عن التصنيع، لا يستطيع أن يقوم بالدورين، دور الإنتاج ودور التسويق، يجب أن يتولى جهاز آخر مسؤولية التسويق".

    أخميم
    © Sputnik . SALMA KHATTAB
    أخميم

    ويوضح الدقيشي أن "أكثر الصناع الذين يواجهون مشكلة في تسويق منتجاتهم هم النساء"، مشيرا إلى أن "بعض الجمعيات بالفعل تقوم بمشاريع وهمية للحصول على الأموال بدلا من خدمة الصناع الحقيقيون".

    في السياق ذاته، قال مستشار وزارة التضامن المصرية لشؤون التسويق والمعارض، عادل البيكساوي، لوكالة "سبوتنيك" إن "الوزارة تنظم نحو 23 معرضا في العام، لا يوجد ولا معرض تنظمه الوزارة دون أن يشارك فيه صناع نسيج أخميم"، مضيفا "عملهم مميز، لا يوجد معرض لا يشارك فيه 4 منهم على الأقل".

    وأوضح البيكساوي "المشكلة أن عملهم كله متشابه، يحتاجون لعشرة معارض في اليوم حتى يكفى عملهم"، كما أشار البيكساوي إلى أن هناك "معارض دائمة للأسر المنتجة في سوهاج وفي قنا، لكنهم لا يشاركون فيها".

    انظر أيضا:

    مصر تفتتح متحف "سوهاج" القومي بعد انتظار دام 25 عاما
    السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في ليبيا
    مصر: توقعات بإجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور في خلال عشرة أيام
    أكاديمي مصري: على مصر أن تعلن مواقف واضحة في إطار مواجهة مخططات تدمير المنطقة
    الشاورما السورية تجتاح مصر وتسيطر على السوق
    الكلمات الدلالية:
    ملوك, أخبار الفراعنة, مصر, مصر القديمة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك