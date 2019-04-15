أكبر فائزة بجائزة يانصيب أمريكي تدفع مليون دولار لتقاضي ابنها بسبب "سوء إدارة ثروتها"

ادعت ماكينزي، المقيمة في فلوريدا، أن الأموال استثمرت في مشاريع غير مجدية، الأمر الذي أدى إلى خسارتها ملايين الدولارات، بحسب ما جاء في تقرير لقناة CNBC الأمريكية.

$590 million Powerball winner sues son, claims he and advisor mismanaged winnings https://t.co/JNocnhFUR1 — CNBC International (@CNBCi) April 13, 2019

أكبر فائز في مسابقة "باور بول"

غلوريا ماكينزي أصبحت أكبر فائز في مسابقة "باور بول" (Powerball) لليانصيب في تاريخ الولايات المتحدة عندما ربحت مبلغ 278 مليون دولار قبل ست سنوات،

وقالت إنها أعطت نصف الجائزة لابنها، الذي تعهد بالاعتناء بها بقية حياتها.

وكانت قد أعطت ابنها توكيلا قانونيا لإدارة شؤونها المالية، لقلة خبرتها في إدارة مبالغ كبيرة من المال.

Gloria C. Mackenzie became the largest sole lottery winner in U.S. history in mid-2013 when the then 84-year-old took home about $278 million after taxes on a $590 million Powerball ticket she bought at a Zephyrhills Publix supermarket. Five years […] pic.twitter.com/Qy9IuU3HGn — Worldstar Vevo🔌 (@worldstarvevo) April 12, 2019

وتزعم ماكينزي في دعوى قضائية رفعتها الشهر الماضي في جاكسونفيل، أن استثمار ابنها ومستشاريه الماليين لأموالها في مشاريع ذات عائد منخفض، كلفها عشرات الملايين من الدولارات التي كان يمكنها أن تكسبها لو أديرت الأموال بشكل جيد.

الابن: الدعوى غير مبررة

لكن ابنها، سكوت ماكينزي، يقول إن الدعوى غير مبررة، مضيفا "إنه لا أساس لهذه الإجراءات القانونية".

ويؤكد الابن في أوراق المحاكمة أن:

"المطالبات تستند فقط إلى مزاعم بأنه قدم والدته لمستشار استثماري، والذي قام بدوره باستثمار أموالها في محافظ استثمارية محافظة، وذلك وفقا للأهداف الاستثمارية التي اختارتها، والتي بدورها حافظت على ثروتها".

دفعت ماكنزي رسوم رفع الدعوى مبلغ مليوني دولار.

وكانت ماكنزي قد فازت بمبلغ 590.5 مليون دولار في عام 2013، لكنها اختارت أن تأخذ الأموال مرة واحدة فحصلت على 278 مليون دولار بعد خصم الضرائب.