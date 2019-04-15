تفاعل "كبير" مع لقاء جيمي لانستر وبران ستارك في الحلقة الأولى من الموسم الأخير لـ"صراع العروش"

شهدت الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) لقاء جيمي لانستر وبران ستارك للمرة الأولى منذ الموسم الأول للمسلسل.

وتفاعل مشاهدو المسلسل بشكل كبير مع لحظة اللقاء، التي وُصفت بـ"الصادمة".

يا إلهي على عيون جايمي لانيستر لما بشوف بران لأول مرة 😢.



#قيم_اوف_ثرونز pic.twitter.com/JWvUv7LWd4 — أنس سَمحان — Anas Samhan (@anasabusamhan) April 15, 2019

وكان أول لقاء في المسلسل جمع بين الشخصيتين عندما شاهد "بران" ابن "نيد ستارك" الصغير "سيرسي لانيستر" تمارس الجنس مع شقيقها "جيمي لانيستر" الذي دفع "بران" من نافذة البرج مما تسبب في إصابته بالشلل.

بران ستارك هو الابن الثاني لكل من اللورد إدارد ستارك والليدي كاتلين ستارك بعد أخيه روب ستارك.

لعب الممثل إيزاك هامبستيد رايت دور شخصية بران ستارك في المسلسل المبني على قصة الرواية صراع العروش.

طبعاً الكل متفق على افضيلة هذا المشهد الصامت جيمي في كفه والباقين في كفة#GameofThrones pic.twitter.com/7XldEd1CZJ — رّاء (@ii011_) April 15, 2019

المسلسل الملحمي "صراع العروش" بدأ عرض موسمه الأول على قناة HBO في 17 أبريل/نيسان 2011.

صراع العروش أو لعبة العروش (Game of Thrones) هو مسلسل فنتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز لصالح قناة "إتش بي أو" وهو اقتباس لرواية لعبة العروش.

اجتذب المسلسل أعدادا قياسية من نسب المشاهدة لدى القناة، كما كون مع مرور الوقت قاعدة جماهيرية واسعة ونشطة في كافة أنحاء العالم.

وحصل على إشادة إيجابية من النقاد في مختلف العالم رغم وجود مشاهد التعري والعنف مما سبب نقطة سلبية في المسلسل.

رشح المسلسل للكثير من الجوائز وفاز بالعديد منها، بما في ذلك ترشيحاته لجائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة للمواسم الأربعة الأولى، وجائزة الغولدن غلوب لأفضل مسلسل درامي كما حاز بيتر دنكليج على جائزة الإيمي والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مساعد عن أدائه دور تيريون لانستر.