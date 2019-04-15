مؤسس "علي بابا" يدافع عن العمل 12 ساعة يوميا: إنها نعمة كبرى

أثار مؤسس شركة "علي بابا" الملياردير الصيني، جاك ما، جدلا بعد ما قال إن على الشباب أن ينظروا لثقافات الشركات التكنولوجية الكبرى للعمل لأوقات إضافية على أنها "نعمة كبرى".

وقال جاك في رسالة لموظفيه الأسبوع الماضي عبر خدمة "ويب شات" الخاصة بشركته: "أنا شخصيا أرى أن إمكانية العمل 996 — وهو ما يعني العمل من التاسعة صباحا حتى 9 مساء ستة أيام في الأسبوع- نعمة كبيرة.

وأشار جاك، البالغ من العمر 54 عاما، إلى أن العديد من العاملين يفتقرون إلى فرصة العمل لساعات إضافية، لذلك يجب على أولئك الذين لديهم الخيار الاستفادة الكاملة من ذلك، وأضاف: "إذا لم تعمل 996 في شبابك، متى يمكنك أن تعمل 996؟

وألمح جاك الذي يعد واحدا من أثرياء الصين، أنه والشركاء المؤسسين لـ "علي بابا" عملوا لساعات طويلة في الأيام الأولى للشركة، وقال إن التفاني أمر حيوي لنجاح الشركة.

لكن البعض رأى ضرورة التوازن بين العمل والحياة، ووصفوا العمل لساعات إضافية بأنه نعمة كبيرة، لكن لأصحاب العمل فقط.

جاك ما رجل أعمال صيني، يمتلك مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت وأول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية، تقدر ثروة جاك بنحو 46.6 مليار دولار.

أنشئ سنة 1999 موقع علي بابا دوت كوم (Alibaba. com) أكبر موقع لمبيعات الإنترنت في العالم يخدم حاليا أكثر من 79 مليون عضو من أكثر من 240 بلدا وإقليميا.