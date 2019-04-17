السعودية... خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته

طالب والد طفل فقدت يده اليسرى إثر خطأ طبي في مدينة تبوك، ومن ثم فقد حياته بعد عدة مضاعفات في حالته الصحية، بفتح تحقيق في الواقعة.

وأوضح والد الضحية أنه تم إجراء قسطرة وريدية لطفله، وتركت يده لمدة 6 أسابيع حتى سقطت من تلقاء نفسها، بحسب صحيفة صدى السعودي.

وكان المختصون في المستشفى، قد اكتشفوا وجود ثقب في أمعاء الطفل واضطروا لنقل الدم عبر يده اليسرى، وتورمت وتحولت إلى اللون الأزرق حتى اسودّت وسقطت من المرفق.

والد طفل تبوك يطالب بالتحقيق في الخطأ الطبي الذي أودى بحياة ابنهhttps://t.co/Mjaj3BSGs0#تبوك pic.twitter.com/4ttZCYsOoT — صحيفة صدى (@slaati) April 17, 2019

وأوضحت صحة تبوك أن حالة الطفل تعرضت لمضاعفات نتجت عنها غرغرينة جافة، وذلك بعد حدوث تجلط في الشريان العضدي باليد اليسرى.