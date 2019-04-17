قطة بسبعة أرواح تنجو بعد غسلها في الغسالة لمدة 30 دقيقة

نجح قط في البقاء على قيد الحياة دون تعرض لأية كسور أو جروح، بعدما وضع في غسالة، وتم غسله دورة كاملة، تخطت 30 دقيقة.

ذكر الموقع الإلكتروني "فوكس نيوز"، أن القط استعاد عافيته بعد نحو شهر من الحادث، الذي وقع في منزل عائلة أسترالية.

وقالت صاحبة القط الأسترالية إنها كانت قلقة من أن القط سيغير طريقته في التعامل مع أفراد العائلة، أو أنه سيتوقف عن حبه لهم، لكنه عاد إلى طبيعته وتعافى القط بالكامل. وتابعت صاحبة القط إنها اعتقدت أن القط كان في إحدى الغرف عندما ذهبت لتشغيل الغسالة، وعندما أنهت الغسالة دورتها ذهبت لإخراج الملابس المبللة، وأصيبت بالصدمة عندما وجدت القط بين الملابس.

ونقلت صاحبة القط إلى طبيب بيطري، الذي أوضح أن القط يعاني ارتجاجا شديدا بعد دخول المياه إلى الرئتين، بالإضافة إلى إصابة في الرأس وانخفاض شديد في درجة الحرارة. وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري أن القط نجا دون الإصابة بأي كسور أو إصابات طويلة المدى، وعاد إلى منزله بعد يومين من العلاج.