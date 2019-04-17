أثار غضبا في السعودية... ضرب امرأة ومسن في مشاجرة (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، موجة غضب عارمة، بعدما ظهرت فيه مشاجرة بين شابين من جهة، وامرأة ومسن من جهة أخرى.

يقول مدونون سعوديون إن المشاجرة وقعت على طريق الملك عبد العزيز في مدينة جدة، ظهر اليوم الأربعاء، وإن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن، مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه؛ وذلك بحسب "إرم نيوز".

طريق الملك اليوم🤨 pic.twitter.com/2TqWmvlNcc — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) ١٧ أبريل ٢٠١٩

ويظهر في الفيديو بالفعل شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل، قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.

وانتقد عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع "تويتر" قيام الشابين بالتشاجر مع امرأة ورجل كبير في السن، في مكان عام، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد المزاعم المتداولة عن المشاجرة، فيما لا يمكن التأكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.