تخلص من تنبيهات التطبيقات غير المستخدمة بخطوة واحدة

تتسبب تنبيهات التطبيقات في إزعاج مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة مع تزايد أعداد هذه التطبيقات وتعدد مجالات استخدامها.

ونقلت مجلة "لغة العصر" طريقة بسيطة يمكن الاستعانة بها للتخلص من هذا الإزعاج، وذلك من خلال النقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل دائرة تضم حرف "i" والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبرالنقر فوق أي من إشعارات التطبيقات التي تصل للمستخدم.

ويمكنه بعد ذلك حذف علامة التأشير من المربع الصغير المجاور لخيار إظهار التنبيهات، ثم تأكيد تلك الخطوة بالنقر فوق زر الموافقة الذي سيظهر في نهاية نافذة التأكيد.

يذكر أن الكثيرون يحرصون على الاحتفاظ بشحن بطارية الهاتف لأطول فترة ممكنة حتى لا يتعرضون لنفاد شحنها أثناء وجودهم خارج المنزل، ومن ثم يفقدون القدرة على التواصل مع الآخرين بسهولة، ما يدفع البعض إلى إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية خاصة إذا كان المستخدم لا يحتاج إليها

ويوصي بعض الخبراء بالتخلص من التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف والتي قد لا يكثر المستخدم من الاستعانة، أو على الأقل إيقاف التنبيهات التي تصل المستخدم من بعض التطبيقات التي لا يحتاج إلى خدماتها. فهذه التنبيهات مع تعددها قد تستنزف طاقة البطارية بمرور الوقت دون داع.