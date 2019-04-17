تخلص من تنبيهات التطبيقات غير المستخدمة بخطوة واحدة

ونقلت مجلة "لغة العصر" طريقة بسيطة يمكن الاستعانة بها للتخلص من هذا الإزعاج، وذلك من خلال النقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل دائرة تضم حرف "i" والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبرالنقر فوق أي من إشعارات التطبيقات التي تصل للمستخدم.
يذكر أن الكثيرون يحرصون على الاحتفاظ بشحن بطارية الهاتف لأطول فترة ممكنة حتى لا يتعرضون لنفاد شحنها أثناء وجودهم خارج المنزل، ومن ثم يفقدون القدرة على التواصل مع الآخرين بسهولة، ما يدفع البعض إلى إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية خاصة إذا كان المستخدم لا يحتاج إليها
ويوصي بعض الخبراء بالتخلص من التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف والتي قد لا يكثر المستخدم من الاستعانة، أو على الأقل إيقاف التنبيهات التي تصل المستخدم من بعض التطبيقات التي لا يحتاج إلى خدماتها. فهذه التنبيهات مع تعددها قد تستنزف طاقة البطارية بمرور الوقت دون داع.
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