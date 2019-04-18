مصدر في ليفربول يكشف حقيقة خلاف كلوب وصلاح

رد مصدر مطلع من داخل نادي ليفربول على مزاعم إحدى الصحف الإسبانية بوجود خلاف بين مدرب الفريق يروغن كلوب والنجم المصري محمد صلاح.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر في نادي ليفربول قوله بأن الأنباء التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية حول خلاف بين صلاح وكلوب، ونية الأول صلاح عن النادي "مثيرة للضحك"، نافيا مثل هذه الأنباء تمامًا.

© REUTERS / PHIL NOBLE بسبب خلافات مع يورغن كلوب... محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

وزعمت صحيفة "آس" الإسبانية أن صلاح، طلب الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مع يورغن كلوب، مدرب الفريق.

ووفقا للصحيفة، دخل محمد صلاح في نقاش قوي مع كلوب، مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب صلاح الرحيل، يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد، وأن مالك ليفربول تدخل لحل الأزمة، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك في نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح ليس ضمن أولويات زين الدين زيدان في ريال مدريد هذ الموسم، الذي يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني.