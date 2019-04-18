لندن تصدر قانونا صارما للسيارات والشاحنات

وضع مجلس مدينة العاصمة البريطانية لندن، معايير صارمة لوسائل النقل التي تعمل على البنزين، مغلقا الطرق والمنافذ في المدينة للسيارات والشاحنات التي لا تراعي هذه القوانين.

القانون الجديد يهدف لوقف الإنبعاثات من السيارات والشاحنات العاملة على البنزين، بهدف محاربة التلوث البيئي والتقليل منه.

حيث سيتم تغريم السيارات المخالفة حوالي 15 يورو يوميا في الوقت الذي ترتقع فيه الغرامة على الشاحنات لتصل الى 116 يوميا، كما وقد تصل الغرامات حتى ألف يورو حسب نوع السيارة، بحسب مانقل موقع "euro-pulse".

ويسعى مجلس إدارة المدينة للتقليل من الإنبعاثات الضارة التي تخرج من السيارات، وسيعتمد القانون على كل السياراتو حتى على السكان المحليين.

ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه ضمن إطار مجلس المدينة لمحاربة تلوث الهواء في العاصمة، كما وتشمل الإجراءات و التدابير الإنتقال لوسائل النقل العامة وإستخدامها بشكل أكبر كونها تقلل من نسب التلوث.