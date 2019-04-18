"إنها لا تخاف البشر"... قصة زوجين يستطيعان الهرب من أفواه التماسيح

أنقذ ثنائي أسترالي نفسه من منطقة تماسيح شمالي أستراليا، بعد إشعال النار، وحفر كلمة "ساعدونا" في الطين، لجذب انتباه فرق البحث.

وكان كولن نولجيت البالغ من العمر 20 عاما، وصديقته شانتيل جونسون البالغة من العمر 18 عاما، ذهبا للصيد يوم الأحد في منتزه "ريفر ناشينال بارك" في الإقليم الشمالي، بالقرب من الحدود مع غرب أستراليا، بحسب موقع ABC Australia.

© REUTERS / STRINGER تماسيح في شوارع أستراليا بعد الفيضانات (فيديو)

لكن، نولجيت قال إن يوم الصيد فشل، وبقيا بلا نوم طوال الليل، عندما علقت شاحنتهما بالطين. وتوجد تماسيح المياه المالحة في جميع الممرات المائية في جميع أنحاء المنتزه.

وقال نولجيت ABC إن الثنائي شعر برعب شديد، مضيفا: "مجرد الشعور بأننا علقنا. إنه أمر مخيف للغاية".

ولفت نولجيت إلى أنهما شاهدا مسارات التماسيح في المنطقة في وقت مبكر، ومع ارتفاع منسوب المياه، وغروب الشمس، شعرا بالخوف من أن تجرفهما موجة كبيرة، أو أن يتعرضا للهجوم من قبل التماسيح.

وقال نولجيت: "هذه التماسيح هنا، إنها لا تخاف من البشر، إنها لا تخاف من أي شيء"، موضحا: "الطعام طعام بالنسبة لها. أي شيء هو طعام لهذه التماسيح".

وفي بلدتهما كونونورا، على بعد ساعة ونصف بالسيارة من المنتزه، اتصلت والدة جونسون بالشرطة عندما لم يتمكنا من العودة في تلك الليلة.

وأشارت شرطة أستراليا الغربية في بيان، إلى أن شرطة كونونورا نسقت يوم الاثنين، مهمة بحث باستخدام طائرة من شركة محلية للعثور على الثنائي.

وقال نولجيت إنه وجونسون أشعلا النيران، بمجرد سماعهما هدير الطائرة، للمساعدة في لفت الانتباه.

وأوضح نولجيت: "أنا ممتن فقط لكل من ساعد وخرج للبحث عنا"، مضيفا: "نحن محظوظان للغاية، كوننا على قيد الحياة، وبسبب قدرتنا على الخروج من ذلك".