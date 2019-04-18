بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري (2- صفر)

تمكن فريق الزمالك، مساء اليوم، الخميس، 18 أبريل/نيسان، من الفوز على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وتمكن الزمالك من التقدم في الدقيقة 36، عن طريق مهاجمه البديل عمر السعيد، فيما رفع يوسف أوباما رصيد الفريق الأبيض من الأهداف، في الدقيقة 47.

هدف عمر السعيد في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/AC3B9W2AtM — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٨ أبريل ٢٠١٩

ويصعد الزمالك بهذا الفوز مؤقتا على صدارة ترتيب الدوري المصري، رافعا رصيده إلى 60 نقطة، منتظرا نتيجة لقاء الأهلي أمام بيراميدز، في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، خاصة وأن الأهلي كان يتصدر الترتيب، قبل المباراة هذه، برصيد 58 نقطة، فيما كان يتساوى بيراميدز مع الزمالك، برصيد 57 نقطة.