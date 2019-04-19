طردوه من المسجد وهشموا سيارته... مصلون يهاجمون مساعد البشير (فيديو)

منع عشرات المصلين في مسجد الجامع الكبير، إبراهيم السنوسي، المساعد السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، من إكمال حديثه، ومخاطبة المصلين في مسجد الجامع الكبير عقب انتهاء صلاة الجمعة.

العشرات من المصلين هتفوا أمام السنوسي، بعد أن أعلن تأييده للمجلس العسكري، مطالبا المواطنين بضرورة الانصياع لقراراته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو يظهر مهاجمة المصلين لمساعد البشير.

اللعنات وسخط المصلين تتابعان إبراهيم السنوسي بعد أداء صلاة الجمعة بالجامع الكبير https://t.co/UF8cfcVZUv — Dr Abgnaya (@Elrazi_Abgnaya) April 19, 2019

وتسبب حديث السنوسي في غضب المصلين وطرده من المسجد والهتاف في وجهه: "تسقط".

ولاحق المصلون السنوسي حتى غرفة جانبية في المسجد، ثم إلى الشارع حيث هشموا سيارته.

#اعتصام_القياده_العامه

المصلون يطردون إبراهيم السنوسي بعد تأييده للمجلس العسكري

#لم_تسقط_بعد pic.twitter.com/JI8VJqLZLN — Amel f abueissa (@AbueissaAmel) April 19, 2019

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.