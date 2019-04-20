فرخ حمام تركي سعره يعادل قيمة سيارة فارهة... وسعودي يعرض شراءه (صور)

قال مربي حمام تركي، إنه تلقى عرضا لشراء أحد أفراخ الحمام في مزرعته، بسعر بلغ 150 ألف ليرة تركية (أكثر من 25 ألف دولار)، مما جعله ينافس سعر العديد من السيارات الفارهة في تركيا.

فرخ الحمام الذي أطلق عليه اسم "موهور"، الذي يعني "ختم"، يعيش في مزرعة بولاية أدي يمان جنوبي تركيا، وهو من نوع "كورينك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).

في #تركيا.. حمامة بسعر سيارة فارهة

فرخ حمام من نوع "#كورينك" تجاوز سعره 25 ألف دولار

https://t.co/26278xJ9NT pic.twitter.com/DhHqSfU26O — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 19, 2019

وقال مربي الحمام في الولاية إركان تورك أوغلو، إنه تلقى عرضا لبيع "موهور" بمبلغ 150 ألف ليرة تركية، رغم بلوغه 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه يهوى تربية الحمام من نوع "كورينك" منذ 30 عاما.

وأضاف تورك أوغلو، أن "موهور" فرخ الحمام "كرال" وتعني الملك، الذي يقدر سعره بتكلفة سيارة، يمتلك ميزات أكثر من والده، لكني لا أفكر ببيعه حاليا لأنه ما زال صغيرا.

وأشار تورك أوغلو، أنه يهوى تربية الحمام من نوع "كورينك" منذ 30 عاما.

ولفت إلى أن حب الحمام مختلف عن حب أي شيء آخر.

وقال تورك أوغلو:

"تربية الحمام أكبر هواياتي، فهي أصبحت كأطفالنا، حيث أننا نشعر بالراحة عند مراقبتها".

وأضاف "عرض علي أحد الأصدقاء القاطنين في السعودية، شراء موهور بمبلغ 150 ألف ليرة تركية، ولكنني لا أفكر ببيعه حاليا لأنه لا زال صغيرا".

وأوضح، أن بنية الطائر الجسدية، وطريقة مشيه، ومنقاره وعينيه، ونظافة ذيله وأسفله تعد مهمة للغاية في أثناء شرائه، إضافة إلى امتلاء أقدامه بالريش، وبياض عيونه، وتلون ريشه بمنطقة الصدر قليلا بالأصفر، علاوة على قدرته على التفريخ.

وأشار إلى أن "موهور" تفوق على والده "كرال"، لافتا إلى أنه يمتلك حاليا 20 طير حمام يولي أهمية كبيرة لها.