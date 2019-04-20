أول بحار كفيف يقطع المحيط الهادئ بقارب شراعي (صورة)

عبر البحار الياباني ميتسوهيرو إيواموتو البالغ من العمر 52 عاما المحيط الهادئ على متن قارب شراعي خلال عدة أسابيع.

وأنهى البحار إيواموتو، الذي فقد بصره في السادسة عشرة من عمره، رحلته اليوم السبت، حيث وصل إلى ميناء فوكوشيما على شراعه البالغ طوله 12 مترا، وذلك بعد شهرين تقريبا من إبحاره من كاليفورنيا، بحسب "جابان تايمز".

وقال إيواموتو، لم أستسلم وحققت حلمي وأنا الآن الإنسان الأكثر سعادة في العالم.

وغادر إيواموتو كاليفورنيا في 24 فبراير/ شباط الماضي بصحبة بحار أمريكي ساعده عن طريق تقديم المعلومات اللازمة بما فيها اتجاه الرياح، كما امتدت الرحلة مسافة تقرب من 14 ألف كم.

وخاض البحار الياباني هذه المغامرة لجمع أموال تدعم جهود الأطباء لتفادي الأمراض المسببة لفقدان البصر.