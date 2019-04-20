ملخص مباراة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (1-0) في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز على نظيره توتنهام هوتسبر الإنجليزي بالفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة الأوروبية التي تلقاها مساء الأربعاء الماضي.

وكان السبيرز أخرج السيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، بنتيجة (4-4) بأفضلية الأهداف خارج الأرض لتوتنهام.

ونجح لاعب السيتي، فيل فودين، في إحراز هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 5.

وبذلك الفوز استعاد السيتي صدارة البريميرليج، برصيد 86 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام غريمه مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 67 في المركز الثالث.