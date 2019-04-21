قبل صعود الطائرة... شركات الطيران تدرس خضوع المسافرين لاختبار وزن

وتسعى شركة "فيول ماتريكس" المعنية بحماية البيئة، إلى خفض استهلاك الوقود، وبالتالي انبعاثات الكربون التي تتسبب بها الطائرات، وذلك عبر وزن المسافرين قبل استقلالهم لرحلاتهم. وذلك وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".المملكة المتحدة، بشأن نشر "وسادات ضغط"، من شأنها أن تزن المسافرين أثناء مرورهم عبر المطار.
وبعد ذلك، يمكن تمرير معلومة الوزن مباشرة إلى طاقم الطائرة، ليتمكن طاقم القيادة من تقدير كمية الوقود الذي تحتاجه الطائرة بدقة.
ولم تستقر الشركة بعد على موقع تثبيت وسادات الضغط المقترحة، وهل ستكون عند الأماكن المخصصة لوزن الأمتعة، أو بداخل أجهزة فحص المسافرين.
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