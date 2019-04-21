احذر هذه الأسباب لأنها الطريق إلى الطلاق والانفصال

تختلف أسباب الطلاق وتتعدد بين الأزواج وبخاصة في الوطن العربي، ليقوم أحد الطرفين بإتخاذ الخطوة الأولى نحو طلب الطلاق.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab الطلاق ورحيل الزوج... كابوس يطارد المرأة العربية

أشارت مجلة " Woman's Day " الأمريكية إلى أن هناك 3 أسباب تعتبر الأكثر شيوعا لحصول الطلاق وهي الخيانة، العنف المنزلي وتعاطي المخدرات.

ونشرت المجلة عددا من المؤشرات التي تنذر بحدوث الطلاق أو الانفصال.

1- الإفراط العاطفي في وقت مبكر من العلاقة: البداية القوية للعلاقة قد تكون مؤشرا على ما ينتظرها من مشاحنات قوية، لتزيد من فرص الانفصال.

2- نقص التواصل العاطفي: حيث أن اتِساع الفجوة بين الأزواج وعدم القدرة على الحديث هما أكثر أسباب الطلاق شيوعا.

3- المشاكل المالية: حيث تلعب دورا كبيرا في الكثير من حالات الانفصال، لعدم قدرة أحد الطرفين على تفهم الحالة المادية.

4- مشكلة الثقة: وهي الشعور بأن الشريك لم يعد يوفر "مساحة آمنة" للتواصل والتعبير، ليبدأ الشريك بالبحث عن شخص آخر.

5- مسألة الأطفال: وهو مايتعلق بمسألة إنجاب طفل، أو عدم القدرة على إنجاب طفل، أو الخلاف بشأن كيفية تربية الأطفال.

6- تجاهل الاحترام المتبادل بين الطرفين: يقول كافة الأزواج الذين يحضرون جلسات العلاج: "علينا العمل على التواصل بيننا"، رغم أنهما يفتقران في حقيقة الأمر إلى الاحترام المتبادل.

7- الازدراء: وهو التقليل من شأن الشخص الآخر والسخرية منه.