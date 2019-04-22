شبح انفجار بطاريات "نوت 7" يطارد "غلاكسي فولد"... وسامسونغ تؤجل إطلاقه

ولم يوضح المسؤول الأسباب ولم يذكر موعدا جديدا لانطلاق الحدث بحسب موقع SamMobile المختص في أخبار التقنية.
وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 نيسان/ أبريل، بالولايات المتحدة، تلقت الشركة الكورية الجنوبية رصدا بعدد من العيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.
Dear future #GalaxyFold owners, I know I always say "No one ever read the instructions"… PLEASE READ THIS ONE!!!— Des (@askdes) April 17, 2019
(This is the wrap over the screen of the Galaxy Fold) pic.twitter.com/LuQPRfDZIE
وقالت "سامسونغ" إنها تلقت تقارير "قليلة" عن أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف البالغ سعره 1980 دولارا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غلاكسي نوت 7 في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، إذ سحبته الشركة من المنافذ في نهاية المطاف، وهو ما كلفها الكثير.
وكان الجهاز الجديد أظهر مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة.
The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw— Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019
هذا وكانت شركة "سامسونغ" قد أبلغت الموقع بأن الجهاز قادر على تحمل نحو 200 ألف مرة من حالات الفتح والإغلاق دون حدوث أية مشكلة، أي نحو 300 مرة يوميا على مدى عامين.
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