شبح انفجار بطاريات "نوت 7" يطارد "غلاكسي فولد"... وسامسونغ تؤجل إطلاقه

قال مسؤول في شركة "سامسونغ إلكترونيكس"، اليوم الاثنين، إن شركة صناعة الهواتف الذكية أرجأت مناسبات إعلامية لهاتفها "غلاكسي فولد" كانت مقررة هذا الأسبوع في هونغ كونغ وشنغهاي، بعد أيام من حديث مراجعين للهاتف القابل للطي عن عينات معيبة.

ولم يوضح المسؤول الأسباب ولم يذكر موعدا جديدا لانطلاق الحدث بحسب موقع SamMobile المختص في أخبار التقنية.

وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 نيسان/ أبريل، بالولايات المتحدة، تلقت الشركة الكورية الجنوبية رصدا بعدد من العيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.

Dear future #GalaxyFold owners, I know I always say "No one ever read the instructions"… PLEASE READ THIS ONE!!!



(This is the wrap over the screen of the Galaxy Fold) pic.twitter.com/LuQPRfDZIE — Des (@askdes) April 17, 2019

وقالت "سامسونغ" إنها تلقت تقارير "قليلة" عن أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف البالغ سعره 1980 دولارا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غلاكسي نوت 7 في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، إذ سحبته الشركة من المنافذ في نهاية المطاف، وهو ما كلفها الكثير.

وكان الجهاز الجديد أظهر مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

هذا وكانت شركة "سامسونغ" قد أبلغت الموقع بأن الجهاز قادر على تحمل نحو 200 ألف مرة من حالات الفتح والإغلاق دون حدوث أية مشكلة، أي نحو 300 مرة يوميا على مدى عامين.