طرح أول كتاب من تأليف الذكاء الاصطناعي (فيديو)

تمكن "بيتا" من تأليف كتاب ليصبح أول كتاب من تأليف الذكاء الاصطناعي.

الكاتب "بيتا" هو عبارة عن آلة ذات ذكاء اصطناعي تم تطويرها في معامل اللسانيات الحاسوبية التطبيقية بجامعة غوته الألمانية، بالتعاون مع قاعدة البيانات الضخمة الخاصة بمؤسسة "شبرينغر نيتشر".

حيث طور فريق البحث من جامعة "غوته" برئاسة كريستيان تشاركوس، مجموعة من الخوارزميات ذات القدرة على تحليل وتصنيف الأبحاث العلمية في هذا المجال، التي يصل عددها إلى 53 ألف بحث، بحسب مانقل موقع "theverge".

تضمنت تلك المعالجة اختيار الكلمات والجمل من البحث العلمي، بحسب أهميتها لأدوات التحليل الخاصة بالكاتب "بيتا"، ثم بعد ذلك إعادة تركيبها في صورة صحيحة نحويا، لتصبح مفهومة وذات دلالة.

ليقوم "بيتا" بتجميع وترتيب كل تلك البيانات في صورة كتاب كامل، بإستثناء المقدمة التي كتبها الفريق البحثي لتوضيح آلية عمل هذه الخوارزمية الجديدة.