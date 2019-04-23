مصر... التحقيق في بلاغ يتهم 3 أشخاص بوضع أقراص مخدرة لسيدات أثناء توجههن لأداء العمرة

باشرت نيابة قسم أول الزقازيق (شمال شرقي القاهرة)، التحقيقات في بلاغ مقدم من أسر 3 سيدات يتهمون فيه 3 أشخاص بوضع أقراص مخدرة داخل حقائب ذويهم، أثناء سفرهم إلى الأراضي السعودية لأداء رحلة العمرة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية تلقت بلاغا من أسر 3 سيدات بالإعلان عن رحلات لأداء العمرة، وتقديم هدايا ومنح عبارة عن رحلة عمرة، للخداع؛ بحسب صحيفة "المصري اليوم".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تعلن عن إجراءات جديدة بشأن "الحج والعمرة"

وبعد أن تقدم عدد من الأشخاص وقع الاختيار على كل من 3 سيدات، وبعد إنهاء الإجراءات والحصول على التأشيرات اللازمة، وأثناء قيام المعتمرات بتوديع أسرهن وقبل أن يصعدن إلى سلم الطائرة متجهات إلى الأراضي السعودية، تم وضع أقراص مخدرة في حقائب تابعة للمعتمرات، وذلك بطريقة الخداع، ما دعا السلطات السعودية التحفظ على المعتمرات بتهمة جلب مواد مخدرة.

وعقب علم أسرهن بالواقعة، قاموا بتحرير محضر في قسم الشرطة بالزقازيق، اتهموا فيه 3 أشخاص بخداع ذويهم وتصدير مواد مخدرة إلى الخارج.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من المتهمين، وبالعرض على النيابة المختصة، أمرت بالتحفظ عليهم لحين ورود تحريات المباحث التي لم تتوصل إلى حقيقة الاتهام، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.