أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تصدر بيراميدز جدول الدوري المصري

علق المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادى بيراميدز المصري، على فوز فريقه بالمباراة التي جمعته بنادي الزمالك أمس الثلاثاء.

ونشر آل الشيخ صورة له بقميص فريق نادي بيراميدز أرفقها بتعليق قال فيه "الحمد لله أول الدوري وقطبي الكورة في ٤ أيام غلبناهم".

يذكر أن فريق بيراميدز حقق فوزا مهما على حساب ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.

وسجل بيراميدز هدف الفوز عن طريق علي جبر في الدقيقة 25 وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم ويحقق بيراميدز الفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في أقل من أسبوع بعد تغلبه على الفريق الأحمر بهدف نظيف.