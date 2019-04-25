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    مدرسة - أطفال - دراسة

    "الصحة العالمية": يجب ألا يقضي الأطفال أكثر من ساعة يوميا أمام الشاشات

    © AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
    مجتمع
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    قالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي ألا يقضي الأطفال الصغار أكثر من ساعة يوميا في مشاهدة التلفزيون أو الفيديوهات أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر، كما ينبغي ألا يتعرض من هم دون العام الواحد لأي شاشات إلكترونية.

    وفي معرض إصدار أول توجيهات لها من هذا القبيل على الإطلاق، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء إنه ينبغي أيضا للأطفال دون سن الخامسة أن يمارسوا أنشطة بدنية وينعموا بقسط كاف من النوم لمساعدتهم على اكتساب عادات حميدة مدى الحياة ومنع البدانة وأمراض أخرى في مراحل لاحقة من العمر، بحسب رويترز.

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    © REUTERS / REUTERS TV
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    وقالت الدكتورة فيونا بول الخبيرة لدى المنظمة الدولية في إفادة صحفية "ما نحذر منه هو الإفراط في استخدام الأطفال الصغار لتلك الشاشات الإلكترونية".

    وقالت المنظمة في إرشاداتها إلى الدول الأعضاء إنه ينبغي أن يقضي الأطفال من سن عام إلى أربعة أعوام ما لا يقل عن ثلاث ساعات في أنشطة بدنية متنوعة توزع على مدار اليوم، مشيرة إلى أن من هم دون عام من العمر ينبغي أن يلعبوا على الأرض ويتجنبوا الشاشات الإلكترونية تماما.

    وأضافت أن عدم الانخراط في نشاط بدني يفاقم الزيادة في معدلات البدانة أو زيادة الوزن في أنحاء العالم. ويمكن أن تؤدي البدانة إلى الوفاة المبكرة جراء أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

    وقالت بول "تجنب تلك الوفيات يتطلب البدء من سن مبكرة جدا".

    وأضافت أن واحدا من بين كل ثلاثة بالغين يعانون حاليا من زيادة الوزن أو البدانة، بينما لا يمارس واحد من كل أربعة بالغين نشاطا بدنيا كافيا.

    ومضت تقول "في الفئة العمرية دون الخامسة، يعاني حاليا 40 مليون طفل في أنحاء العالم من زيادة الوزن. 50 في المئة من هذا الرقم في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا". يشكل ذلك 5.9 بالمئة من الأطفال على مستوى العالم.

     

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    الكلمات الدلالية:
    شاشات, منظمة الصحة العالمية, أطفال
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