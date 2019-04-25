أهداف مباراة الأهلي والمصري.. (2-0)...(بالفيديو)

نجح نادي "الأهلي" المصري في التغلب على نظيره "المصري" بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

تقدم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المصري، بهدف في شباك "المصري" البورسعيدي، بعدما استلم بينية من زميله وليد أزارو، وانفرد بمرمى "المصري" في الدقيقة 32، وأودع الكرة في الشباك.

وأضاف علي معلول، الهدف الثاني للنادي الأهلي، في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

اهداف مباراة الاهلي والمصري 2-0 — علي معلول وصالح جمعة pic.twitter.com/BWHyrHQVtY — ahmed (@ahmed01696007) April 25, 2019

ودخل الأهلي المباراة منتشيا بعدما خسر منافسه التقليدي، الزمالك، بهدف دون رد، أمام نادي بيراميدز، ليرفع الأخير رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة، ويفض الشراكة مع الزمالك، المتراجع للمركز الثاني، برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك الذي تراجع للمركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز مؤقتاً برصيد 63 نقطة بأفضلية خوضه مباراتين أكثر من الأحمر والأبيض.