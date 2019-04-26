دعوى قضائية من "فيسبوك" في نيوزيلندا بسبب بيع خدمات وهمية

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد إحدى الشركات وثلاثة أشخاص يقيمون في نيوزيلندا، بسبب مزاعم بأنهم باعوا خدمات وهمية لمستخدمي موقع "إنستغرام" لتبادل الصور التابع لها شملت "إعجابات ومشاهدات ومتابعين".

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركة أوقفت حسابات خاصة بالمدعى عليهم، الذين تم تحذيرهم رسميا بأنهم انتهكوا شروط الشركة المتعلقة بالاستخدام "ومع ذلك استمروا في نشاطهم".

Facebook files lawsuit against a company and three people in New Zealand, alleging the sale of fake engagement services on its Instagram photo-sharing platform https://t.co/y27qyeC73h pic.twitter.com/Uu8eRrCfF1 — Reuters Top News (@Reuters) April 26, 2019

​وأضافت "فيسبوك" في بيان أنه "بإقامة الدعوى القضائية، نرسل رسالة بأن هذا النوع من النشاط المزيف، لا يتم التسامح معه في خدمتنا، وسنتحرك لحماية سلامة منصتنا".