قصة الطفلة الأمريكية التي قتلها معجون الأسنان

لم يخطر على بال الطفلة، دينيس سلفات، البالغة من العمر 11 عاما، أن تكون نهايتها بهذه الطريقة المأساوية. حيث استخدمت، كعادتها، معجون الأسنان بعد تناولها الطعام، ولكن لم يكن بحسبانها أن المعجون يحتوي على مادة "بروتين الحليب"، والتي أدت إلى إصابتها بفرط حساسية حاد أدى إلى موتها، وفق موقع "dw".
ووفقا للموقع، فإن الطفلة، بعد أن نظفت أسنانها، خلدت إلى النوم، ولكن بعد فترة قصيرة لم تعد قادرة على التنفس، حيث قامت والدة الطفلة بالاتصال بالإسعاف على وجهة السرعة.
وكانت الكلمات الأخيرة للطفلة لأمها "لدي رد فعل تحسسي من معجون الأسنان" مضيفة " أمي لا أستطيع التنفس".
وقالت الأم "لم أفكر في إلقاء نظرة على مكونات معجون الأسنان، وأشعر أنني خذلتها".
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