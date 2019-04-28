الحبس 16 عاما... إدانة ممرضة قتلت زوجها بسبب مشاهدته أفلاما إباحية

حكمت محكمة أمريكية على المواطنة باتريشيا هيل بالسجن 16 عاما بعد إدانتها بقتل زوجها بعد أن اكتشفت أنه يشاهد الأفلام الإباحية.

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز"، فقد أدانت محكمة أمريكية المواطنة الأمريكية باتريشيا هيل تبلغ من العمر 69 عاما بجريمة قتل زوجها البالغ من العمر 65 عاما بعد شجار حصل بينهما على خلفية انزعاجها منه بسبب مشاهدته الأفلام الإباحية.

© REUTERS / Siegfried Modola الإعدام شنقا لزوجة سودانية قتلت زوجها بعد اغتصابها أمام أقاربه

وقالت محامية باتريشيا هيل إنها لم تكن تقصد قتل زوجها، وأن "طلقة تحذيرية" أصابته في رأسه بطريق الخطأ.

وحُكم على الممرضة باتريشيا هيل بالسجن لمدة 16 عامًا، بسبب قتلها لزوجها بعد اكتشاف أنه دفع ثمن محطة إباحية.

وقال محامي هيل، ويليام جيمس، إن الزوجين كانا متزوجين لمدة 17 عامًا وأن هيل "عثرت على المواد الإباحية التي خبأها وخفاها زوجها".

وقال جيمس إن فرانك هيل كان يشاهد في كثير من الأحيان المواد الإباحية في السقيفة، والتي وصفها بأنها "كهف الرجل".

وأشار أن موكلته باتريشيا وهي امرأة متدينة "شعرت أن الشيطان كان في تلك السقيفة" ، كما قال ولفت إلى أن هيل كانت قد تقدمت بطلب للطلاق في مايو 2018 ، لكنها سحبت الأوراق بعد أن توسل إليها زوجها لإعادة النظر.

وتابع المحامي، وبعد شهرين، اكتشفت هيل مجددا أن زوجها يشاهد الأفلام الإباحية، فواجهته بذلك ، ثم أطلقت النار على قدمه ثم أطلقت "طلقة تحذيرية" لكنها أصابته في رأسه.