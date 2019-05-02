تايواني يفاجأ بحالة سماعة أبل بعد ابتلاعها

وذهل التايواني "بن هسو" عندما وجد السماعات لا تزال تعمل بعد خروجها من جسده، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وأوضح بن هسو أنه لم يشعر بأي ألم بمعدته، لكنه ذهب إلى المستشفى حيث أكد المسعفون أنه ابتلع السماعة، وقالوا إنها تمر الآن عبر جهازه الهضمي، وأكد الأطباء ضرورة التدخل الجراحي في حالة عدم خروج الجهاز من الجسم بالشكل الطبيعي، وفقًا لما نشره موقع "دايلي ميل" البريطاني.
وكان بن مجبرًا على البحث وسط برازه حتى عثر على السماعة البالغ قيمتها 65 جنيهًا إسترلينيًا، وبعد غسلها وتجفيفها اكتشف أنها لا تزال تعمل، وكان شحن البطارية لا يزال بنسبة 41%، الأمر الذي أصابه بالدهشة، ودعاه لنشر تجربته مع هذه السماعات الخارقة.
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