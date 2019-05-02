موظف يتعلق بسيارة سيدة لمنعها من التحرك في دبي.. والشرطة تتحرك (فيديو)

استعدت شرطة دبي سيدة وموظف في موقف سيارات على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر قيام الموظف بالجلوس على مقدمة السيارة التي تقودها السيدة فيما حاولت الأخيرة التحرك بالسيارة.

وأفادت تغريدة نشرتها شرطة دبي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن الحادث الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضح مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، تفاصيل الحادث التي تدور حول خلاف بين موظف موقف سيارات حاول منع سيدة من قيادة سيارتها بالجلوس على مقدمة السيارة، وفقا لموقع "يورونيوز" عربية.

وبحسب الموقع، فقد دافع الموظف عن نفسه مؤكدا أن السيدة كانت قد أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة.

ودعت شرطة دبي المواطنين اللجوء إلى الجهات المعنية في حال حدوث خلافات، وعدم نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قد تسبب إثارة البلبلة والفوضى.