بالفيديو... أهداف مباراة التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2-1)

وتمكن التعاون من تحقيق عودة قوية، بعدما كان متأخرا بهدف سجله لاعب الاتحاد، ألكسندر بريوفيتش، ليعود التعاون ويفوز بهدفين سجلهما طلال العيسى في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، فيما أحرز ليندر تاوامبا الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وكان التعاون قد فجر مفاجأة مدوية بإخراجه الهلال، بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ليفوز التعاون بلقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه. وشهدت المباراة حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
#نهايي_كبير_الاتحاد_التعاون— كورة لاين (@LQXXRQYktg9upRo) May 2, 2019
هدف التعاون الثاني على الاتحاد pic.twitter.com/YH2ToE9Wq1
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)