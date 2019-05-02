بالفيديو... أهداف مباراة التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2-1)

تمكن فريق التعاون، مساء اليوم الخميس، من حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على اتحاد جدة، في المباراة المقامة على استاد الملك فهد الدولي.

وتمكن التعاون من تحقيق عودة قوية، بعدما كان متأخرا بهدف سجله لاعب الاتحاد، ألكسندر بريوفيتش، ليعود التعاون ويفوز بهدفين سجلهما طلال العيسى في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، فيما أحرز ليندر تاوامبا الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكان التعاون قد فجر مفاجأة مدوية بإخراجه الهلال، بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ليفوز التعاون بلقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه. وشهدت المباراة حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.