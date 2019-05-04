مسيرة الماريجوانا..الآلاف يتظاهرون في التشيك لتقنين "القنب"

شهدت العاصمة التشيكية براغ، تظاهر الآلاف من الأشخاص للمطالبة بتقنين نبات القنب المخدر.

جاب المتظاهرون وسط المدينة تحت شعار "بدون عنف، لكن بصوت عال"، للمطالبة بتقنين نبات القنب المخدر.

وتأتي هذه المظاهرة في إطار ما يعرف باسم "مسيرة الماريجوانا العالمية"، التي يتم تنظيمها سنويا منذ عام 1999، وسيتم تنظيم حفلات موسيقية وورش عمل وندوات لمناقشة هذا المطلب.

ويسمح في التشيك باستخدام القنب لأغراض علاجية وفقا لإرشادات الطبيب، منذ عام2015، بحسب مانقل موقع "alweeam".

وبحسب دراسة، استخدم نحو 25% من سكان البلاد، في الفئة العمرية 15 إلى 64 عاما، القنب مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

ويقدر عدد مدمني القنب في التشيك بنحو 120 ألف مدمن.

تجدر الإشارة إلى أنه من المحظور في جمهورية التشيك، على نحو مبدئي، زراعة وحيازة القنب والإتجار فيه، إلا أن حيازة كميات قليلة منه للاستهلاك الشخصي يتم تصنيفه في المعتاد على أنه جنحة.