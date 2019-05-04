منع شابة من دخول صالة رياضية في إيطاليا لارتدائها الحجاب

كشف مجلس إدارة المدينة الإيطالية عن هذه الواقعة وتعهد بتقديم الدعم للفتاة البالغة من العمر 28 عاما بعد منعها من دخول صالة الألعاب الرياضية.

© Sputnik . Vladimir Pirogov جندية مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي بسبب الحجاب

فبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن القتاة وجهت رسالة الى عمدة ميراندولا جاء بها "رفضت عضويتي لأنني لا أرتدي ملابس رياضية على الطريقة الغربية".

وعندما طلبت من صاحب الجيم توضيح السبب، أجاب بأنه لا يسمح بدخول الراهبات أو (باتمان) إلى الجيم، في إشارة منه للحجاب الذي يغطي رأسي". وأضاف قائلا "أنا صاحب الجيم. وهذه قواعدي".

وأضافت في رسالتها قائلة "أنا أعرف القانون والدستور ومبادئه ولا يوجد مبرر لما حدث لي".

وأعربت بلدية ميراندولا عن تضامنها مع الشابة وأدانت الواقعة، وقابلها مجلس المدينة بالفعل ووعدها بتقديم الدعم لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد صاحب صالة الألعاب الرياضية.

يذكر بان الشابة من أصول مغربية وتعيش في إيطاليا منذ عام 1999 وحصلت على الجنسية الإيطالية في عام 2016.