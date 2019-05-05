دون تحديد وجهته... البايرن يعلن رحيل ريبيري رسميا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رحيل نجمه الفرنسي، فرانك ريبيري، مع نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي الألماني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرانك ريبيري لن يجدد عقده مع الفريق، على أن يرحل في الصيف (نهاية الموسم الحالي).. شكرا لك فرانك على كل شيء".

🗞️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.



Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever 👑 pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2019

وأضاف الموقع الرسمي للفريق البافاري: "ريبيري لاعب رائع، ونشكره على ما قدمه للنادي". حيث نشر الموقع الرسمي شريطا فيديو لأهم أهداف اللاعب الفرنسي، فرانك ريبيري.

🗣 Karl-Heinz #Rummenigge:

„Franck & Arjen are brilliant players. #FCBayern has a massive amount to thank them for, and it will be a magnificent and emotional farewell. They have shaped Bayern's most successful decade with their fantastic football." #MiaSanMia #Robbéry pic.twitter.com/dSvRAoQtAa — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2019

ولم يحدد الفريق البافاري وجهة اللاعب الفرنسي المقبلة، بخوضه تجربة جديدة، أو بإنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.