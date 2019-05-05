دون تحديد وجهته... البايرن يعلن رحيل ريبيري رسميا

ونشر النادي الألماني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرانك ريبيري لن يجدد عقده مع الفريق، على أن يرحل في الصيف (نهاية الموسم الحالي).. شكرا لك فرانك على كل شيء".
🗞️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2019
Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever 👑 pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF
وأضاف الموقع الرسمي للفريق البافاري: "ريبيري لاعب رائع، ونشكره على ما قدمه للنادي". حيث نشر الموقع الرسمي شريطا فيديو لأهم أهداف اللاعب الفرنسي، فرانك ريبيري.
🗣 Karl-Heinz #Rummenigge:— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2019
„Franck & Arjen are brilliant players. #FCBayern has a massive amount to thank them for, and it will be a magnificent and emotional farewell. They have shaped Bayern's most successful decade with their fantastic football." #MiaSanMia #Robbéry pic.twitter.com/dSvRAoQtAa
ولم يحدد الفريق البافاري وجهة اللاعب الفرنسي المقبلة، بخوضه تجربة جديدة، أو بإنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.
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