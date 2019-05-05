أبو تريكة: صلاح أصيب بارتجاج خفيف في المخ ولكنه سليم

أكد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه حرص على التواصل مع محمد صلاح، جناح ليفربول، بالأمس، بعد إصابته في مباراة نيوكاسل يونايتد.

وقال أبو تريكة خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "جمعني بصلاح اتصال هاتفي بالأمس، وأكد لي أنه سليم وعانى من ارتجاج خفيف في المخ، وأصبح طبيعيا جدا. وذلك بحسب "الوطن سبورت".

© REUTERS / SCOTT HEPPELL بالفيديو... الكشف عن الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد إصابته في الرأس

وتابع:

سألته، هل تتذكرني، فقال لي إنه يريد فقط نسيان لوفرين الذي تسبب في إصابته، لأنه كان صاحب التمريرة.

خطف نادي ليفربول، الذي يلعب له صلاح، صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي مجددا، ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب، بالفوز على نيوكاسل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانت جيمس بارك، وأجل الحسم حتى الجولة المقبلة من البريميرليج.

وأثار الدولي محمد صلاح، هداف البطولة، قلق كل الجماهير، بعد سقوطه أثر التدخل العنيف، وسقط صلاح أرضاً بعد التحام عنيف مع حارس مرمى نيوكاسل، الذي قفز عاليا ليصطدم برقبة ورأس الفرعون المصري، الذي استقر على الأرض في الملعب دون حركة، قبل أن يغادره على نقالة، وهو يبكي.

وكرر صلاح الموقف نفسه الذي تعرض له في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما أصيب بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، حيث خرج أيضا من الملعب على إثرها، ولم يتمكن من اللحاق بالمباراة الأولى للمنتخب المصري في كأس العالم 2018 بروسيا.