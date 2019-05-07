أول تعليق من mbc على عدم حصول برنامج "رامز في الشلال" على تصريح بالعرض من الرقابة

أكدت مجموعة "mbc" أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر لا توجد لها أية علاقة مباشرة ببرنامج "رامز في الشلال"، شكلا ومحتوى وعرضًا.

جاء تأكيد مجموعة "mbc"، ردا على الخطاب الموجه من الرقابة على المصنفات الفنية إلى المجلس الأعلى للإعلام في مصر، بخصوص عدم حصول برنامج "رامز في الشلال" على تصريح بالعرض، وتطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرضه. وذلك بحسب "مصراوي".

وقالت مجموعة "mbc" إنها أرسلت خطابا إلى رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مكرم محمد أحمد، طالبت فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة".

ويحمل الخطاب إشارة مفادها أن برنامج "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وتعقيباً على ذلك، أكّد مصدر موثوق به في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز في الشلال" هو من إنتاج شركة مسجلة، وفق الأصول في دولة الإمارات، وتم تصويره في إحدى جزر إندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC"، والتي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لـ"هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى".

وأشار المصدر داخل MBC إلى أن صيغة الخطاب المتداول بها تحامل واضح وغير مبرّر بالبرنامج؛ إذ أشار إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها، لكن الخطاب لم يذكر بالاسم إلا برنامج "رامز في الشلال" وحده، على أنه "لم يحصل على تصريح" (كما جاء في النص)، علماً بأن الخطاب نفسه لم يشر بالاسم لأي برنامج أو مسلسل آخر في أي قناة، الأمر الذي يحتاج لتوضيح من قبل الرقابة، إلا إذا كان الخطاب المنسوب إليها غير صحيح".

"وفي هذا السياق تجدّد "مجموعة MBC احترامها لـ"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، كما تُقدّر عالياً رئيسه الأستاذ مكرم محمد أحمد، والدور الذي يقوم به المجلس، رئيساً وأعضاء، سعياً إلى حفظ الحقوق وإلزام الجهات المعنية بواجباتها، في كل الظروف والأوقات".