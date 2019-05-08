بالفيديو... رضا عبد العال يكشف حقيقة فبركة برنامج رامز فى الشلال

كشف المحلل الرياضي المصري رضا عبد العال، حقيقة فبركة برنامج المقالب الرمضاني، رامز في الشلل، والذي حل ضيفا عليه في ثاني حلقات عرضه مساء أمس الثلاثاء.

وتتردد شائعات فبركة برامج المقالب الرمضانية بكثرة، لكن رد عبد العال كان على إحدى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت اسمه، والتي نشرت قبل موسم عرض البرنامج منشورا قالت فيه إن عبد العال سيكون ضيفا في برنامج رامز مشيرا إلى أن البرنامج مفبرك.

ونشرت الصفحة المنسوبة لرضا عبد العال صورته من حلقة برنامج "رامز في الشلال" وعلقت عليها "انتظروني في برنامج رامز في الشلال، وأعملوا نفسكم مصدقين".

"لم يكن تمثيل"

وعلى الفور قرر عبد العال الرد على ما تم تداوله عنه، بعدما انتشر الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن كشفه فبركة الحلقة والسخرية من البرنامج.

ونشر رضا عبد العال فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك، أكد من خلاله أنه لم يكن يعلم نهائيا بالملقب الذي أعده له رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال"، وأقسم بالله على ذلك، وأوضح أن الصفحة التي تتحدث باسمه ما هي إلا صفحة مزورة وسببت له العديد من المشكلات في السابق".

وأضاف رضا عبد العال أن حلقته مع برنامج "رامز في الشلال" خرجت بشكل طبيعي ولم يكن تمثيل أو متفق على المقلب قبلها، وشدد على عدم الانصياع وراء الأخبار التي تنقلها الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.