بالصور... الظهور الأول لمولود الأمير هاري وميغان ماركل

ظهر المولود الأول لميغان ماركل والأمير البريطاني هاري للعالم لأول مرة، اليوم الأربعاء، حيث ظهر برفقة والديه المتألقين أخيرًا وسط أجواء خاصة من البهجة عمت ملايين المعجبين بالعائلة المالكة حول العالم.

وظهر المولود لأول مرة للجمهور في صورة ظهر فيها معه جانب الأمير هاري والميغان بسعادة غامرة فيقلعة وندسور ، حيث تقيم الأسرة منذ الولادة التاريخية يوم الاثنين الماضي، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

© REUTERS / Dominic Lipinski الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل يخرجان إلى الصحفيين برفقة مولودهما الصغير، لندن 8 مايو/ أيار 2019

وبدا الزوجان في الصورة، يضحكان وينظران إلى بعضهما البعض أثناء حديثهما، بينما لم يستطع هاري مقاومة اختلاس نظرة خاطفة لابنه أثناء نومه.

وقالت ميغان المتألقة من داخل قاعة سانت جورج المهيبة في قلعة وندسور، "إنه أمر رائع للغاية، لقد كان مجرد حلم لذلك كانت الأيام الماضية خاصة جدا، لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيد حقًا. لديه أفضل مزاج ، إنه هادئ حقًا".

© REUTERS / Dominic Lipinski الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل يخرجان إلى الصحفيين برفقة مولودهما الصغير، لندن 8 مايو/ أيار 2019

يمثل المولود الأول لميغان ماركل من الأمير البريطاني هاري حالة استثنائية، وذلك لأن ماركل تحمل الجنسية الأمريكية، ما يعني إمكانية ترشحة لرئاية أمريكا.

وأفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أنه بالإضافة إلى جنسية والده الأمير هاري التي تنتقل إليه بشكل مباشر بعد الولادة، فالمولود يحتل الرتبة السابعة في لائحة الأمراء المرشحين لتولي العرش، كما أنه ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.