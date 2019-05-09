رضا عبد العال: أطالب رامز جلال بالاعتذار لي عن مقدمة "رامز في الشلال"... (فيديو)

طالب رضا عبد العال، نجم نادي الأهلي والزمالك الأسبق والمحلل الكروي، الفنان رامز جلال، بالخروج والاعتذار له، بعد السخرية منه خلال حلقته الثانية في برنامج المقالب "رامز في الشلال".

وحل رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق ومنتخب مصر، ضيفًا أول أمس، الثلاثاء، على برنامج "رامز في الشلال"، المذاع على فضائية "mbc مصر". وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية:

ابنتي بكت أثناء مشاهدة الحلقة، وطالبتني برفع قضية ضد رامز جلال، ولكني أبلغتها أني متعاقد مع تلك القناة (لكنهم غفلوني) فأقسم لكم أني لم أكن أعلم إلى أين سأذهب، ومن قام بإقناعي المذيع مهيب عبد الهادي وهو السبب فيما حدث لي.

وأضاف رضا عبد العال:

أقنعوني في البداية أننا سنذهب إلى لبنان ثم قالوا سنذهب إلى دبي وكانت ترانزيت، وبعدها ذهبنا إلى بالي في إندونسيا، والناس تقول إن هذا تمثيل ولكن أنا متعاقد مع القناة العارضة للبرنامج، ولم أكن أقدر أن أرفض أن أسافر".

وتابع:

أطالب رامز جلال بالاعتذار عن المقدمة التي قام بها.

وتدور فكرة البرنامج الجديد "رامز في الشلال" حول استقلال الضيف قاربًا في بالي بأندونيسيا، ولكن، نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.