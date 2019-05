دنيا بطمة باكية: سامحوني... (فيديو)

View this post on Instagram

قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة انتهاز شهر رمضان الكريم، لتنهي الخلافات مع الفنانة الشابة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، وأمه، حيثُ طلبت منهما المسامحة على أي خطأ صدر بحقهما. @dunia_batma #إرم_نيوز #منوعات #أخبار #فن #فنانين #فنانات #مشاهير #المغرب #morocco #أفلام #غرائب #VIDEO #FILM #دنيا_بطمة #حلا_الترك #محمد_الترك #رمضان_مبارك_2019 #رمضان #رمضان_مبارك #dunia #dunia_batma

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on May 9, 2019 at 10:35am PDT