عمرو دياب يتفوق على محمد رمضان وتامر حسني في إعلانات رمضان (فيديو)

تنافست شركات الاتصالات الثلاث في مصر كل عام من شهر رمضان فيما بينها بإعلاناتها الدعائية، والتي حققت نجاحاً كبيراً هذا العام.

واستعانت شركة "فودافون" بالفنان عمرو دياب، فيما شارك تامر حسني ونانسي عجرم في إعلان "أورنج"، أما شركة "اتصالات" فشارك في إعلانها الفنان محمد رمضان والنجم العالمي، فان كلود دام. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "في الفن".

جاءت الإعلانات الثلاثة ضمن قائمة الأكثر بحثا في مصر على "YouTube"، وبحسب المشاهدات، تفوق الفنان عمرو دياب بإعلان "جمع حبايبك"، وحصد أعلى عدد، محققاً ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، في 3 أيام فقط.

أغنية إعلان "جمع حبايبك"، من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن، وتوزيع أسامة الهندي، ورؤية فنية لعمرو دياب.

وجاءت فكرة الإعلان في تذكر عمرو دياب لطفولته وأصدقائه في بورسعيد، وظهروا معه بالفعل في الإعلان، ليصل لذكرياته كفنان في فيلم "آيس كريم في جليم" مع أشرف عبد الباقي، وكليب "راجعين" مع عزت أبو عوف، وفي إحدى الحفلات مع أحمد فهمي.

فيما جاء إعلان محمد رمضان وفان دام "اللهو الخفي"، في المرتبة الثانية، محققاً 7 ملايين مشاهدة، في 3 أيام فقط.

وقدم رمضان خلال الإعلان أغنية جديدة، بعنوان "أنا اللهو الخفي"، ورد عليه فان دام بغناء بعض من الكلمات المصرية.

وكان النجم العالمى فان دام تحدى رمضان قبل طرح الإعلان، وكتب عبر Instagram:

قطعت كل هذه المسافة إلى مصر، كي أثبت لمحمد رمضان من هو نمبر وان الحقيقي، عندما يتعلق الأمر بالأكشن انتظروا.

ليرد رمضان في التعليقات:

دعنا نرى.. أنا مستعد.

وحقق إعلان تامر حسني ونانسي عجرم "فرق كبير"، مشاهدات تجاوزت الـ 3 ملايين في 3 أيام فقط.

وتدور فكرة إعلان أورنج حول مساعدة الغير، وأن كل فعل يقوم به الإنسان تجاه إنسان آخر يفرق معه كثيرا، سواء الكلمة الطيبة أو المساعدة، حتى وإن كانت بسيطة.