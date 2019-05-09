سر "رقم واحد" بين رامز جلال وفيفي عبده (فيديو)

افتتح الفنان رامز جلال برنامجه "رامز في الشلال" بالحلقة الأولى، التي كانت ضيفتها الفنانة فيفي عبده، والتي حققت صدى كبير، حتى أن اسمه واسم فيفي عبده واسم البرنامج كانوا الأكثر بحثا عبر موقع "Twitter".

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها فيفي عبده في برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان من كل عام، عبر شاشة قناة MBC مصر، فبظهورها هذا العام في "رامز في الشلال"، تسجل المشاركة الثالثة لها معه، بعدما ظهرت في برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز قرش البحر". وذلك بحسب موقع "في الفن".

والغريب أن فيفي عبده هي الفنانة الوحيدة التي اعتمد عليها رامز جلال لثلاث مرات، في افتتاح أولى حلقات برامج المقالب، حيث كانت ضيفة الحلقة الأولى في برنامج "رامز قرش البحر"، الذي قدمه عام 2014.

كما اعتمد رامز جلال أيضا على فيفي عبده، في الحلقة الأولى من برنامجه "رامز تحت الأرض"، الذي قدمه في رمضان 2017.

وفي رمضان هذا العام، 2019، كانت فيفي عبده ضحية للمرة الثالثة لرامز جلال في برنامجه الجديد "رامز في الشلال"، والذي اختار حلقتها لتكون الحلقة الأولى أيضا للمرة الثالثة لها في برامجه، وهو ما أصبح بمثابة السر الذي لم يكشف عنه، حول سبب اختياره لها في الحلقات الأولى.

كما عقب جلال على ردة فعل فيفي عبده بعد اكتشافها للمقلب، ونشر فيديو لهذه اللحظة وكتب: "مافيش غير فيفي عبده واحده بس!".

يعرض برنامج "رامز في الشلال" عبر قناتي MBC مصر وMBC1، عقب أذان المغرب مباشرة.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف، بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.