صدفة غريبة تجمع أفراد عائلة نيوزيلندية بالعائلة المالكة البريطانية

وصرحت جو ستافورد التي تعيش في أوتاجو جنوب شرقي نيوزيلندا لصحيفة أوتاجو ديلي تايمز "إنه تسلسل ملكي (كما في لعبة البوكر).. يا لها من صدفة"، حسبما ذكرت رويترز.
وتابعت ستافورد "أولا جاء الأمير جورج ثم الأميرة تشارلوت وظننا أنها مجرد صدفة. لكن الآن آرتشي"، مشيرة إلى أن الرسائل انهالت عليها من أصدقائها بعد سماعهم أنباء الطفل الملكي آرتشي.
وكانت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، قد وضعت ولدا صبيا صباح يوم الاثنين 6 أيار/ مايو الجاري في مستشفى لندن بورتلاند الشهير.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تم نقل ميغان ماركل يوم الأحد إلى المستشفى سرا حيث أنجبت طفلها الأول بسرية تامة.
وأوضحت الصحيفة أن ميغان، كانت قد عدلت عن قرارها الولادة في المنزل بسبب تأخر موعد ولادة الطفل لمدة أسبوع، وتحذير الأطباء من أن ولادتها ستحتاج لتدخل طبي، لأنها ستنجب لأول مرة وهي فى عمر الـ37 عاما.
وبحسب المصادر ظلت دوقة ساسكس في المستشفى طوال يوم الأحد، حتى أنجبت طفلها فى الساعة 5.26 صباح يوم الإثنين، مع وجود زوجها الأمير هاري فقط، دون علم العائلة المالكة، حيث تمكن حراس الزوجين من نقلهما إلى المستشفى دون أن يلاحظها أحد.
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