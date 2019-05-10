صدفة غريبة تجمع أفراد عائلة نيوزيلندية بالعائلة المالكة البريطانية

يحمل أربعة أطفال لعائلة نيوزيلندية نفس أسماء أحفاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعد أن أطلق الأمير هاري وزوجته ميغان اسم آرتشي على مولودهما هذا الأسبوع، فيما يعد صدفة غريبة وفريدة من نوعها.

وصرحت جو ستافورد التي تعيش في أوتاجو جنوب شرقي نيوزيلندا لصحيفة أوتاجو ديلي تايمز "إنه تسلسل ملكي (كما في لعبة البوكر).. يا لها من صدفة"، حسبما ذكرت رويترز.

© REUTERS / Dominic Lipinski الأمير هاري وزوجته يطلقان اسم آرتشي على مولودهما الجديد

وأبناء ستافورد هم تشارلوت (11 عاما) وهاري (تسعة أعوام) وجورج (سبعة أعوام) وآرتشي (أربعة أعوام)، فيما أكدت ستافورد للصحيفة "إنها مجرد صدفة.. كنا دوما نحب هذه الأسماء.

وتابعت ستافورد "أولا جاء الأمير جورج ثم الأميرة تشارلوت وظننا أنها مجرد صدفة. لكن الآن آرتشي"، مشيرة إلى أن الرسائل انهالت عليها من أصدقائها بعد سماعهم أنباء الطفل الملكي آرتشي.

وكانت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، قد وضعت ولدا صبيا صباح يوم الاثنين 6 أيار/ مايو الجاري في مستشفى لندن بورتلاند الشهير.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تم نقل ميغان ماركل يوم الأحد إلى المستشفى سرا حيث أنجبت طفلها الأول بسرية تامة.

وأوضحت الصحيفة أن ميغان، كانت قد عدلت عن قرارها الولادة في المنزل بسبب تأخر موعد ولادة الطفل لمدة أسبوع، وتحذير الأطباء من أن ولادتها ستحتاج لتدخل طبي، لأنها ستنجب لأول مرة وهي فى عمر الـ37 عاما.

وبحسب المصادر ظلت دوقة ساسكس في المستشفى طوال يوم الأحد، حتى أنجبت طفلها فى الساعة 5.26 صباح يوم الإثنين، مع وجود زوجها الأمير هاري فقط، دون علم العائلة المالكة، حيث تمكن حراس الزوجين من نقلهما إلى المستشفى دون أن يلاحظها أحد.