أمير كرارة: محمد رمضان نجم وضايقني لهذا السبب... (بالفيديو)

كشف الفنان المصري، أمير كرارة، عن موقف حدث بينه وبين الفنان محمد رمضان، وتسبب في ضيقه.

قال أمير كرارة: "تضايقت عندما وصفني بـ(الموهوب) رغم أني عندما استضفته في برنامجي (سهرانين) وصفته بالفنان وأخي وحبيبي، كما أني لم ألتقيه سوى مرة واحدة"، وذلك في تصريحاته في برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه عايشة عثمان. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "في الفن".

© AFP 2019 / MARTIN BUREAU بعد إثارة إعلانه مع محمد رمضان جدلا... كم بلغ أجر فان دام نظير مواجهته لـ "نمبر وان"

وتابع:

ربما خانه التعبير أو هذه هي طريقته في الوصف، ولكنها ضايقتني بالتأكيد".

وكشف كرارة أنه معجب بأغنيتي "نمبر وان" و"مافيا" لمحمد رمضان، بينما لم يُعجب برد بشرى عليه.

يذكر أنه يعرض لأمير لكرارة حاليا مسلسل "كلبش 3"، مع أحمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزي وهالة فاخر وأحمد العوضى وإسلام جمال وأميرة العايدي ومحمد علي رزق وأحمد إمام، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.