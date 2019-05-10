بالفيديو... مقهى كوري يجعل زبائنه جزء من مسلسل شهير

قدم مقهى يونام دونغ الكوري الجنوبي تجربة فريدة لزبائنه حيث جعلهم جزء من قصة مصورة بتصميم داخلي فريد من نوعه.

وقال موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي إن المقهى يقع في حي يحمل نفس الاسم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، ويحيط رواده في كل مكان داخله بما يبدو كرسوم متحركة أو قصة هزلية.

وتظهر الجدران والأرضيات والأثاث وحتى اللوحات كفيلم كوميدي بالأبيض والأسود، حتى أن الزبائن يظهرون بشكل مختلف عند الجلوس داخل المكان وكأنهم بالفعل داخل قصة مصورة وليس في مقهى تقليدي.

واشتهر المقهى في جميع أنحاء العالم بديكوره المبتكر المستوحى من مسلسل W- Two Worlds ، وهو سلسلة خيال شهيرة في كوريا الجنوبية وتركز على المزج بين العالم الواقعي والخيالي.

افتتح المكان في النصف الثاني من عام 2017 ، وأصبح على الفور واحد من أكثر الأماكن شهرة على موقع إنستغرام في سيئول.