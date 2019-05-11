"مناطق وردية" في متنزه ببرلين لبيع المخدرات

أعلن متنزه غورليتز، الواقع في ضاحية برلين الجنوبية في كرويتسبيرغ، عن تخصيص منطقة خاصة سيسمح فيها ببيع المخدرات.

المنطقة المخصصة التي أعلن عنها مدير المتنزه، جينكيز ديميرتشي، ستكون مخصصة لتجار المخدرات وستكون مطلية برذاذ وردي.

© AFP 2019 / Jim WATSON ترامب يمهل المكسيك عاما واحدا لوقف تدفق المخدرات إلى بلاده

وبحسب تصريحات ديميرتشي، فإن زوار المتنزه لن يكونوا خائفين بعد الآن من جماعات تجار المخدرات، الذين يكونون عادة رجالاً يعملون في مجموعات ويتزاحمون عند المدخل، بحسب مانقلت صحيفة "theguardian" البريطانية.

ولاقت هذه الخطوة انتقادا شديدا من قبل نقابة الشرطة الاتحادية في برلين، حيث صرح بنجامين جيندرو، أحد أعضاء النقابة قائلا "ما نحتاجه لضمان خلو المتنزه من المخدرات والجريمة، هو تواجد شرطي مستمر وحل قضائي".

وكانت إدارات برلين قد أعلنت في وقت سابق تبني سياسة عدم التسامح مطلقا مع تجار المخدرات في متنزه غورليتزر، إلا أن السكان المحليين أفادوا بأن ذلك لم يسفر عن أية نتائج.

وأشعلت ما سميت بسياسة "غرفة الانتظار" غضبا عارما بين رجال السياسة في برلين الذين يشكل لهم الوضع في متنزه غورلي منذ عقود مصدر مشاكل دائم.